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Павел Яковлев: Кокорин получил всё в жизни в РПЛ, которую он называет говном

Павел Яковлев: Кокорин получил всё в жизни в РПЛ, которую он называет говном
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Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, который наблюдается с 2019 года.

«Нельзя так выражаться, поскольку Кокорин получил всё в жизни в РПЛ, которую он называет говном. Вопрос в другом: уровень действительно упал, но я бы так не выражался, потому что это неправильно. Ему РПЛ дала всё, как бы там ни падал уровень. Все понимают, с какого момента всё началось. Действительно, стали хорошие иностранцы уезжать. Кто-то не приезжает, потому что в мире вот так происходит. Уровень упал, но я бы так не выражался», —приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

Александр Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за санкт-петербургский «Зенит».

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