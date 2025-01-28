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Relevo: Месси не спешит продлевать контракт с «Интер Майами», игрок скучает по Барселоне

Relevo: Месси не спешит продлевать контракт с «Интер Майами», игрок скучает по Барселоне
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37-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не торопится пролонгировать трудовое соглашение с американским клубом, поскольку скучает по жизни Барселоне, об этом сообщает Relevo. Контракт аргентинского футболиста рассчитан до конца 2025 года.

По информации источника, Месси продолжает считать Барселону своим домом и намерен продолжить там жить после завершения карьеры. Семья 37-летнего нападающего также ставит своим приоритетом возвращение в этот город.

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах за взрослую команду, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

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