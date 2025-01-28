«Манчестер Юнайтед» покупает Доргу у «Лечче» за € 30+5 млн — Фабрицио Романо

20-летний левый защитник «Лечче» Патрик Доргу переходит в «Манчестер Юнайтед» за сумму в размере € 35 млн, из которых € 30 млн — фиксированная сумма и ещё € 5 млн — бонусные выплаты. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы достигли устной договорённости. В ближайшие 24 часа будут проверены необходимые документы по этой сделке. Ранее Доргу согласовал с «Манчестер Юнайтед» долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Доргу сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным, представленным на портале Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.

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