«Крылья Советов» вернули Егора Карпицкого из аренды в саратовском «Соколе»

Руководство и тренерский штаб самарского футбольного клуба «Крылья Советов» приняли решение досрочно завершить аренду нападающего Егора Карпицкого в саратовском «Соколе». Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте. Форвард уже присоединился к команде на втором сборе в Турции.

В текущем сезоне Егор Карпицкий провёл за «Сокол» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил два мяча.

Егор Карпицкий перешёл в «Крылья Советов» из солигорского «Шахтёра» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 730 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 400 тыс.