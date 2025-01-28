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«Крылья Советов» вернули Егора Карпицкого из аренды в саратовском «Соколе»

«Крылья Советов» вернули Егора Карпицкого из аренды в саратовском «Соколе»
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Руководство и тренерский штаб самарского футбольного клуба «Крылья Советов» приняли решение досрочно завершить аренду нападающего Егора Карпицкого в саратовском «Соколе». Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте. Форвард уже присоединился к команде на втором сборе в Турции.

В текущем сезоне Егор Карпицкий провёл за «Сокол» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил два мяча.

Егор Карпицкий перешёл в «Крылья Советов» из солигорского «Шахтёра» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 730 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 400 тыс.

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