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«Ливерпуль» может усилить состав полузащитником из АПЛ — Caught Offside

«Ливерпуль» может усилить состав полузащитником из АПЛ — Caught Offside
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«Ливерпуль» проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Вулверхэмптона» Жоао Гомесу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, маловероятно, что мерсисайдцы приобретут бразильского футболиста в январское трансферное окно, однако это может произойти грядущим летом.

В нынешнем сезоне Гомес принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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