Кокорин рассказал, как отказался от перехода в «Арсенал» в 2016 году

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин рассказал, почему не состоялся его переход в лондонский «Арсенал» в 2016 году.

— Они [«Арсенал»] вышли — запрос на аренду. Говорят: «Год хотим тебя посмотреть. Если будет всё нормально, подпишем». Вот так.

— А ты сам хотел?

— Нет, не хотел.

— Хотел полноценный контракт, но не аренду?

— Да. А то я пойду — там не получится… Как-то нет. Знаешь, я был уверен, что мы нормально сыграем с Лёней Слуцким [на Евро-2016]. Оставалось три дня, надо было газовать. «Динамо» было против.

— Хотели полноценный контракт или денег за аренду?

— Не помню, честно. Всё не складывалось. Я думал: «Сейчас еду на турнир, поиграем и решим». Они хотят аренду — тоже такое себе. Ладно бы я приезжал туда на пике, как Шава [Андрей Аршавин], образно говоря. Там тоже надо было неплохо конкурировать, — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Материалы по теме Кокорин: Черчесов не вызвал меня на Кубок конфедераций, хотя в сборной были люди без клуба

Российские футболисты за рубежом: