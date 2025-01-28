Кокорин рассказал, как отказался от перехода в «Арсенал» в 2016 году

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин рассказал, почему не состоялся его переход в лондонский «Арсенал» в 2016 году.
— Они [«Арсенал»] вышли — запрос на аренду. Говорят: «Год хотим тебя посмотреть. Если будет всё нормально, подпишем». Вот так.
— А ты сам хотел?
— Нет, не хотел.
— Хотел полноценный контракт, но не аренду?
— Да. А то я пойду — там не получится… Как-то нет. Знаешь, я был уверен, что мы нормально сыграем с Лёней Слуцким [на Евро-2016]. Оставалось три дня, надо было газовать. «Динамо» было против.
— Хотели полноценный контракт или денег за аренду?
— Не помню, честно. Всё не складывалось. Я думал: «Сейчас еду на турнир, поиграем и решим». Они хотят аренду — тоже такое себе. Ладно бы я приезжал туда на пике, как Шава [Андрей Аршавин], образно говоря. Там тоже надо было неплохо конкурировать, — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
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