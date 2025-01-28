Плеттенберг: Бонифасе перейдёт в «Аль-Наср» за € 60 млн, зарплата игрока составит € 15 млн

«Аль-Наср» достиг договорённости с «Байером» о трансфере 24-летнего нападающего леверкузенского клуба Виктора Бонифасе за € 60 млн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, заработная плата нигерийского футболиста в саудовском клубе составит € 15 млн за сезон. Подчёркивается, что Бонифасе уже прошёл медицинское обследование в «Аль-Насре».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме «Байер» может усилить состав защитником из Серии А — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола: