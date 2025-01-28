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Плеттенберг: Бонифасе перейдёт в «Аль-Наср» за € 60 млн, зарплата игрока составит € 15 млн

Плеттенберг: Бонифасе перейдёт в «Аль-Наср» за € 60 млн, зарплата игрока составит € 15 млн
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«Аль-Наср» достиг договорённости с «Байером» о трансфере 24-летнего нападающего леверкузенского клуба Виктора Бонифасе за € 60 млн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, заработная плата нигерийского футболиста в саудовском клубе составит € 15 млн за сезон. Подчёркивается, что Бонифасе уже прошёл медицинское обследование в «Аль-Насре».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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