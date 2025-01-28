«Марсель» попробует подписать форварда «Наполи» Джованни Симеоне — Footmercato

Французский футбольный клуб «Марсель» планирует подписать нападающего итальянского «Наполи» Джованни Симеоне. Об этом сообщили Footmercato.

Интерес французского клуба к аргентинскому нападающему возник после трансфера нападающего «Марселя» Элье Ваи в «Айнтрахт» из Франкфурта. В связи с этим, главный тренер команды Роберто Де Дзерби выразил желание в усилении позиции нападающего и вариант с Симеоне кажется наиболее привлекательным. «Наполи» открыт для продажи Симеоне, но хочет получить всю сумму сразу.

Симеоне в нынешнем сезоне сыграл 21 матч во всех соревнованиях, где забил два гола и сделал два ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.