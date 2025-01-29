Фоден: «Ман Сити» должен стремиться выиграть ЛЧ и Кубок Англии в нынешнем сезоне

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден рассказал о целях «горожан» на нынешний сезон.

«Думаю, мы должны попасть как минимум в четвёрку лучших команд в английской Премьер-лиге, а также стремится выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии. Несмотря на то, что это был сложный сезон, нам всё ещё есть к чему стремиться. В минувшем сезоне мы выиграли чемпионат и не должны терять веру в успех из-за того, что сейчас у нас небольшой спад. Я всё ещё верю, что мы можем сделать всё правильно и выбраться из этой ситуации», — приводит слова Фодена Manchester Evening News.

После семи туров общего этапа «горожане» набрали восемь очков и занимают 25-е место. В дополнительный раунд плей-офф пройдут команды, занявшие места с 9-е по 24-е. В среду, 29 января, в заключительном туре общего этапа «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге».

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