Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму на тренировке

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму на тренировке
Комментарии

28-летний центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму во время тренировки. Об этом сообщил клуб на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации клуба, защитник получил травму камбаловидной мышцы правой ноги во время тренировки команды в понедельник, 27 января. Примерное время восстановления составит около трёх недель.

В нынешнем сезоне Кристенсен принял участие в одном матче «Барселоны», в котором он получил травму ахиллового сухожилия. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Защитник Андреас Кристенсен готов покинуть «Барселону» — Mundo Deportivo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android