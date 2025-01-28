Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму на тренировке

28-летний центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму во время тренировки. Об этом сообщил клуб на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации клуба, защитник получил травму камбаловидной мышцы правой ноги во время тренировки команды в понедельник, 27 января. Примерное время восстановления составит около трёх недель.

В нынешнем сезоне Кристенсен принял участие в одном матче «Барселоны», в котором он получил травму ахиллового сухожилия. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.