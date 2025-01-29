Контракт 33-летнего Иньиго Мартинеса с «Барселоной» будет продлён ещё на сезон — Sport.es

В ближайшие дни «Барселона» намерена активировать опцию продления контракта с 33-летним защитником Иньиго Мартинесом ещё на сезон. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, выступления футболиста в первой части нынешнего сезона были оценены крайне высоко, в результате чего в каталонском клубе решили не дожидаться, когда Мартинес отыграет необходимое количество матчей для автоматической пролонгации трудового соглашения. Новый контракт 33-летнего защитника будет действовать до 30 июня 2026 года.

Мартинес стал игроком «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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