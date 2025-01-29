В «Ювентусе» хотят купить Осимхена на замену Влаховичу — Gds

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассматривает форварда «Наполи» Виктора Осимхена в качестве потенциальной замены для нападающего Душана Влаховича, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее в СМИ появлялась информация, что сербский футболист может покинуть итальянский гранд, если не продлит контракт, заканчивающийся летом 2026 года.

По сведениям источника, несмотря на интерес Джунтоли к нигерийскому футболисту, главный тренер «Старой синьоры» Тьяго Мотта хочет, чтобы в клуб пришёл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, которого он ранее тренировал в «Болонье».

В нынешнем сезоне Осимхен выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды.

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