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Логотип Эда Ширана появится на футболках «Барселоны» в «эль-класико» — Mundo Deportivo

Логотип Эда Ширана появится на футболках «Барселоны» в «эль-класико» — Mundo Deportivo
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Имя или логотип известного британского певца Эда Ширана появится на футболках каталонской «Барселоны» в ближайшем матче с мадридским «Реалом», который пройдёт 11 мая в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщили Mundo Deportivo.

По информации СМИ, согласно спонсорскому соглашению между «Барселоной» и музыкальным стриминговым сервисом Spotify, на каждом матче «эль-класико», проходящем в чемпионате Испании, каталонский клуб должен выходить с именем певца или группы на месте главного спонсора. Выбор зависит от таких событий, как выход альбома или концертный тур.

На данный момент стороны близки к договорённости о размещении имени или логотипа Эда Ширана на матче с мадридским «Реалом» в 35-м туре чемпионата Испании, так как через три дня после матча певец отправится в большой европейский тур, в котором посетит 10 стран, и начнёт его в Мадриде.

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