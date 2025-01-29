Левандовски: скоро мне исполнится 37 лет, и мне не стыдно за свой возраст

36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что он по-прежнему мотивирован выступать на самом высоком уровне, несмотря на свой возраст.

«Я ещё не сказал последнего слова. Горжусь тем, сколько мне лет. Скоро исполнится 37, и мне не стыдно за это. Я нахожусь в том месте, где хочу быть, и моя цель — показать, что возраст — это просто число. Всё ещё могу добиться тех же успехов, что и несколько лет назад. У меня есть огромное желание продолжать играть, а улыбка, сопровождающая меня на тренировках и во время матчей, не сходит с моего лица. Всё ещё хочу конкурировать и выигрывать больше трофеев», — приводит слова Левандовского Polsat Sport.

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