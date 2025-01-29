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Экс-игрок «Арсенала» Пабло Мари перешёл в «Фиорентину»

Экс-игрок «Арсенала» Пабло Мари перешёл в «Фиорентину»
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» Пабло Мари стал игроком итальянской «Фиорентины». Об этом сообщил клуб на своём официальном сайте.

Предыдущим клубом испанца была итальянская «Монца», в составе которой в текущем сезоне футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Сумма трансфера составила € 1,80 млн, по версии интернет-портала Transfermarkt.

Осенью 2022 года Пабло Мари получил ножевое ранение от сумасшедшего мужчины рядом с торговым центром в пригороде Милана, рядом с ним находились его жена и ребёнок. В результате нападения пять человек, включая футболиста, получили ранения, а один человек погиб.

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