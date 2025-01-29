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Левандовски ответил, рассматривает ли он переход в клубы из Саудовской Аравии

Левандовски ответил, рассматривает ли он переход в клубы из Саудовской Аравии
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36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что за польским футболистом следят «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

«Я чувствую себя очень хорошо в «Барселоне» — как внутри клуба, так и среди болельщиков. Я счастлив и не рассматриваю другие места для продолжения карьеры», — приводит слова Левандовского Polsat Sport.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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