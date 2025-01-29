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Стали известны ещё два стадиона, где может пройти «эль класико» второго круга Ла Лиги

Стали известны ещё два стадиона, где может пройти «эль класико» второго круга Ла Лиги
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Руководство «Барселоны» получило два новых варианта для проведения майского «эль класико» с мадридским «Реалом» в рамках 35-го тура Ла Лиги. Об этом сообщает издание Sport.es.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, игра двух грандов испанского футбола может пройти на «Ла Картухе» в Севилье (57,6 тыс) или на «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (14,5 тыс).

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для сине-гранатовых является английский стадион «Уэмбли», который занимает второе после «Камп Ноу» место в Европе по вместимости (более 90 тысяч зрителей).

Поиск нового стадиона для проведения «эль класико» связан с тем, что в каталонском клубе не уверены, что реставрация «Камп Ноу» будет завершена к этому времени, поэтому руководство вынуждено искать альтернативное место.

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