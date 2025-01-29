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Глава Ла Лиги — о расистских оскорблениях защитника «Барселоны»: только Бальде услышал это

Глава Ла Лиги — о расистских оскорблениях защитника «Барселоны»: только Бальде услышал это
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас противоречиво высказался о расистском инциденте с защитником «Барселоны» Алексом Бальде в матче 20-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (1:1).

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 9'     1:1 Арамбарри – 34'    

«Расистские оскорбления в адрес Бальде от фанатов «Хетафе»? Только Алекс услышал это», — приводит слова Тебаса Barca Universal.

Напомним, во время игры с «Хетафе» Бальде обратился к главному арбитру матча, который внёс в протокол эпизоды с расистскими оскорблениями со стороны фанатов «синих». Сам игрок после матча был расстроен инцидентом, высказавшись публично. «Барселона» поддержала игрока постом в соцсетях.

Напомним, после 21 сыгранного матча сине-гранатовые располагаются на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка.

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