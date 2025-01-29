Александр Кокорин рассказал о своих конфликтах в «Спартаке»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о конфликтах, которые у него возникали во время выступлений за московский «Спартак».

— Я получил травму, они начали копать, начали какой-то «шляпой» заниматься, мол: «Ты не поедешь в отпуск».

— А что за травма была?

— Икроножная мышца вроде бы.

— Мышечное повреждение, которое за отпуск заживёт?

— Да. Я им об этом говорил. Говорил, что если нужно, я возьму с собой вашего физиотерапевта, чтобы он контролировал и вам отчитывался. Просто чтобы я на солнце восстанавливался. А они: «Нет, ты будешь здесь, на базе». В позу встали какую-то.

— Это начало конфликта?

— Нет, я потом приехал, они мне: «Ты наш главный актив, давай всё забудем». Я говорил: «Без проблем, у меня нет негатива, вы же это начали всё». А, хотя нет. Началось всё со слухов, что я сдавал игры перед «Зенитом». Что якобы у меня было обещание Борису Романовичу [Ротенбергу], что я не буду играть с «Зенитом». И там такая версия работала.

— Мол, ты получил травму, чтобы не сыграть с «Зенитом».

— Да. Так совпало, что я из-за травм пропустил обе игры с «Зенитом». И там пошли слухи, что это точно мои договорённости. И в «Спартаке» в это верили, — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.