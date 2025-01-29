Во Франции предположили, что помешало быстрой адаптации Сафонова в «ПСЖ»

Известный французский портал Le10sport считает, что российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не смог в полной мере проявить себя в новой команде в текущем сезоне из-за конфликта с бывшей женой Анастасией Казачек.

По данным источника, конфликт Матвея и его экс-супруги на почве алиментов сильно повлиял на эмоциональное состояние и адаптацию футболиста к французскому футболу.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Крючков, являющийся адвокатом голкипера «ПСЖ» Сафонова, решают юридические споры в судах Москвы. Конфликт Матвея Сафонова с бывшей супругой заключается в спорах о размере алиментов на содержание их дочери, а также о праве футболиста видеться с ребёнком. Сафонов утверждает, что его бывшая жена игнорирует его попытки договориться и препятствует встречам с дочерью, в то время как она требует от него значительную сумму алиментов.

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