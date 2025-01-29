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«Кайфую». Кокорин — о скандальной вечеринке в Монако

«Кайфую». Кокорин — о скандальной вечеринке в Монако
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился воспоминаниями о скандальной вечеринке в Монако с экс-полузащитником сборной России Павлом Мамаевым после вылета российской национальной команды с Евро-2016.

— По прошествии времени не жалеешь о ситуации с шампанским?
— Нет, кайфую. Есть что вспомнить.

— Не считаешь глупым потратить столько денег на шампанское, которое даже не пил?
— Ко мне сейчас люди приходят тоже: «Вот мы гуляли». Я говорю: «Открой YouTube, покажи мне, что ты гулял? А я тебе могу показать». Нет, глупо, базару нет. Но как Мамай сказал, я в половине (смеётся).

— Ты сейчас продолжаешь так же гулять?
— Нет. Я гуляю, если в отпуск уезжаю. Но заказываю напитки, которые я пью. А не то, что я не пью. Вот так, — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.

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