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Николич — о Пьяниче: удивлён ожиданиями людей, что он обыграет всех и сам забьёт гол

Николич — о Пьяниче: удивлён ожиданиями людей, что он обыграет всех и сам забьёт гол
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об адаптации боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московском клубе.

«Я очень доволен. Он уже давно адаптировался к команде, но люди просто идут за фамилией. Какой смысл? Пьянич в свои лучшие годы карьеры не был Месси. Он опорник, он «шестёрка», «восьмёрка», он человек, который играет на передачах, который не теряет мяч, который реально может дать последнюю передачу, хорошую, пользуется стандартами. Условно плеймейкер, Пирло. И просто я удивлён тем, что люди ожидают, что он обыграет всех, всю опорную зону, защитную линию и сам забьёт гол. Такого точно не будет! Он точно не такой футболист. Он должен работать на поле, и он работает качественно. А ещё более качественной игры от него ожидаем после зимних сборов», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Боснийский футболист присоединился к ЦСКА в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года и может быть продлено ещё на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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