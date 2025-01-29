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Семшов предположил, как ЦСКА завершит сезон-2024/2025 РПЛ

Семшов предположил, как ЦСКА завершит сезон-2024/2025 РПЛ
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о перспективах московского ЦСКА во второй части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА будет бороться за медали. А за какие — покажет начало чемпионата. Если команда поймает кураж и выдаст серию побед, то всё может измениться», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги текущего сезона на первом месте находится «Краснодар», заработавший 39 очков, что соответствует результату «Зенита». Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» с 37 очками. ЦСКА занимает шестую позицию в турнирной таблице.

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