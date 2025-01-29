Николич: спустя долгое время у ЦСКА появилась возможность усилиться

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о планах московского клуба в зимнее трансферное окно.

«Есть разные фамилии: опытных, молодых. Посмотрим, как будем работать на трансферном рынке. Мы работаем. Руководство проделало хорошую работу, появились возможности. Слава богу, после долгого времени мы можем усилиться, и сейчас надо этим пользоваться аккуратно, поэтому что это не частая ситуация для ЦСКА. Когда есть возможность, надо строить команду, которая будет претендовать на высокие цели в ближайшем будущем. Все новички не могут быть молодыми футболистами, они могут быть и не все ветеранами. Надо аккуратно думать, аккуратно смотреть. Думать также об адаптации», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.