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Семшов рассказал, кто в ЦСКА не оправдал надежд в текущем сезоне

Семшов рассказал, кто в ЦСКА не оправдал надежд в текущем сезоне
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о проблемной позиции ЦСКА, которую клубу необходимо усилить в зимнее трансферное окно, а также назвал игроков, которые не оправдали ожиданий.

«Когда Николич пришёл, не сразу стал что‑то менять. Сейчас он уже присмотрелся к команде. Полгода достаточно, чтобы понять, какие футболисты приносят больше пользы на тех или иных позициях. Всегда в запасе у тренера есть две тактические схемы. Что касается трансферов, однозначно, напрашивается нападающий. Потому что один Мусаев, Гуарирапа и Койта не оправдали надежд. Нападающий, думаю, будет точно, а остальное точечно», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, форварды армейцев: Тамерлан Мусаев, Сауль Гуарирапа и Секу Койта во всех турнирах за клуб отметились 10 голами и пятью результативными передачами. Из этих 15 результативных действий 13 (9+4) на счету Мусаева.

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