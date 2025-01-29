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Корнаухов назвал позиции, которые нужно усилить ЦСКА зимой

Корнаухов назвал позиции, которые нужно усилить ЦСКА зимой
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Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением, какие позиции нужно усилить красно-синим в зимнее трансферное окно.

«Если говорить об атаке, есть Мусаев, он хорош был в первой части сезона. Но Гуарирапа и Койта не прошли адаптацию и не давали то, на что рассчитывали. Может, попробовать приобрести игрока в эту зону. Игрока в среднюю линию тоже можно, если получится. Вопросов много, и много ответов даст Зимний кубок РПЛ, потому что будут контрольные игры с классными соперниками», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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