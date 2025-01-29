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«Он говорит лучше Неймара». Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском

«Он говорит лучше Неймара». Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском
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Болельщики «Пари Сен-Жермен» встретили российского голкипера Матвея Сафонова у базы клуба, пообщавшись с ним на французском языке.

Сафонов: «Я всегда готов, ребят!»

Фанат: «О, браво! Его французский лучше, чем у Неймара, который провёл в «ПСЖ» больше пяти лет… И ты хорош в отражении пенальти».

Сафонов: «Спасибо большое!»

Фанат: «Сфотографируйте меня с ним».

Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» прошлым летом, покинув «Краснодар». За это время он сыграл в восьми матчах во всех турнирах, при этом три из них завершил с нулевым счётом. Действующее соглашение голкипера с клубом продлится до лета 2029 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 22 млн.

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