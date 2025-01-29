Анчелотти ответил на вопрос о возможном попадании «Реала» в топ-8 Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном попадании «сливочных» в восьмёрку сильнейших по итогам общего этапа Лиги чемпионов в преддверии заключительного матча 8-го тура с французским «Брестом».

«Брест» выступает очень хорошо в Лиге чемпионов. У них на одно очко больше, чем у нас. Это будет непростой матч. Наша цель состоит в том, чтобы победить и финишировать в таблице так высоко, как только это возможно. Но мы не зацикливаемся на попадании в топ-8. Будем играть в свою игру», — приводит слова Анчелотти издание AS.

На данный момент «Реал» находится на 16-й строчке. В активе команды Анчелотти 12 очков. Идущий на восьмом месте «Байер» набрал 13 очков. На счету «Бреста» также 13 очков.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: