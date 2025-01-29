Кокорин: отношение к деньгам? Рождённый тратить — копить не может

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к деньгам.

— Есть понимание, чем после карьеры (будешь заниматься)?

— Нет.

— А чем бы хотел, может быть?

— Вообще нет проектов.

— Ты не инвестор?

— Недвижимость была. Всё в недвижимость и в банки. Покупал и строил для сохранения денег и для себя, но в итоге понимаю, что не буду там жить. Всё продам, и всё.

— А отношение к деньгам?

— Рождённый тратить — копить не может, — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за «Арис» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.