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Кокорин: отношение к деньгам? Рождённый тратить — копить не может

Кокорин: отношение к деньгам? Рождённый тратить — копить не может
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к деньгам.

— Есть понимание, чем после карьеры (будешь заниматься)?
— Нет.

— А чем бы хотел, может быть?
— Вообще нет проектов.

— Ты не инвестор?
— Недвижимость была. Всё в недвижимость и в банки. Покупал и строил для сохранения денег и для себя, но в итоге понимаю, что не буду там жить. Всё продам, и всё.

— А отношение к деньгам?
— Рождённый тратить — копить не может, — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за «Арис» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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