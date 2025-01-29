Гвардиола рассказал, как «Сити» нужно играть в матче с «Брюгге», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящей встрече 8-го заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Только победа обеспечила бы нам место в топ-24. Другой результат не позволит пройти дальше в Лиге чемпионов. Если мы выступим хорошо и будем играть в таком же ритме, как и в матче с «Челси», то выйдем плей-офф. Ключевую роль в игре могут стать болельщики, поддержка которых нам очень нужна», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Напомним, после семи туров общего этапа подопечные Гвардиолы набрали восемь очков и занимают 25-е место. В дополнительный раунд плей-офф пройдут команды, занявшие места с 9-е по 24-е.

Материалы по теме Анчелотти ответил на вопрос о возможном попадании «Реала» в топ-8 Лиги чемпионов

Известные дети спортсменов: