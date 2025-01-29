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Капитан «Реала» назвал лидера в раздевалке «сливочных»

Капитан «Реала» назвал лидера в раздевалке «сливочных»
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Защитник и капитан мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о нападающем «сливочных» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе фантастически адаптировался. Он забивает много голов. Лучший ли он в мире? Узнаем в конце сезона, потому что коллективный успех имеет большое влияние. Это важный момент. Он в тройке лучших. Мбаппе — лидер в раздевалке. Он один из лучших в мире, если не лучший. Килиан — фантастический человек», — приводит слова Карвахаля AS.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 160 млн.

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