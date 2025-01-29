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Батраков назвал самый запоминающийся момент в 2024 году

Батраков назвал самый запоминающийся момент в 2024 году
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков назвал самое запоминающееся событие прошлого календарного года.

«Для меня самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году был дебют за «Локомотив». Конечно, помню тот матч, как будто это было вчера, вышел на замену при счёте 0:1, очень хотелось дебютировать, это произошло в таком важном матче", — приводит слова Батракова ТАСС.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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