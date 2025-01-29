Арсен Захарян начал тренироваться в общей группе «Реала Сосьедад»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начал тренироваться в общей группе. Об этом сообщили в испанском клубе.

«Арсен начал тренироваться с командой в воскресенье», — цитирует пресс-службу «Реала Сосьедад» ТАСС.

Ранее сообщалось, что футболист может пропустить несколько матчей из-за боли в лодыжке.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.