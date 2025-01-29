Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кокорин ответил на вопрос, устал ли он от футбола

Кокорин ответил на вопрос, устал ли он от футбола
Комментарии

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос, устал ли он от футбола.

«Устал ли я от футбола? Не-не, кайфую. На самом деле кайфую. Живёшь у моря, да, играешь, тренируешься. Что надо?» — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за «Арис» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
Кокорин: отношение к деньгам? Рождённый тратить — копить не может
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android