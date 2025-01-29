Кокорин ответил на вопрос, устал ли он от футбола

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос, устал ли он от футбола.

«Устал ли я от футбола? Не-не, кайфую. На самом деле кайфую. Живёшь у моря, да, играешь, тренируешься. Что надо?» — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за «Арис» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.