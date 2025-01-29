Александр Кокорин высказался о возможном завершении карьеры

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры или выступлений до 40 лет.

«Я настроен на то, что пока играю. Я в этом. А потом решу. Есть ли желание играть до 40 лет, как Роналду? Желание есть, но как здоровье позволит. Если будет здоровье — пожалуйста, играй», — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

В текущем сезоне Кокорин сыграл за кипрский клуб в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 700 тыс.

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