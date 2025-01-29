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Стало известно отношение Баркола к конкуренции с новичком Кварацхелией в «ПСЖ»

Стало известно отношение Баркола к конкуренции с новичком Кварацхелией в «ПСЖ»
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Французский левый вингер «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола не считает проблемой трансфер грузина Хвичи Кварацхелии, который также выступает на левом фланге атаки. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

По информации источника, 22-летний француз понимает, что подобные вызовы естественны в таком большом клубе как «ПСЖ», поэтому он готов бороться за место в стартовом составе и мотивирован стать лидером парижан. Отмечается, что Баркола доверяет тренеру Луису Энрике, который делал ставку на француза в первой половине сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Баркола принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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