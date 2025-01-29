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«Динамо» и «Ботафого» достигли соглашения о трансфере Бителло за € 18 млн — Globo Esporte

«Динамо» и «Ботафого» достигли соглашения о трансфере Бителло за € 18 млн — Globo Esporte
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Полузащитник «Динамо» Бителло близок к завершению трансфера в бразильский «Ботафого» за € 18 млн. Об этом сообщает портал Globo Esporte.

По информации источника, стороны согласовали переход футболиста, который является приоритетным выбором бразильской команды на дедлайн зимнего трансферного окна. Отмечается, что проблемой остаётся желание бело-голубых получить € 9 млн от суммы сделки сразу, не откладывая платёж, тогда как «Ботафого» намерен отсрочить оплату за футболиста.

Ранее 25-летний игрок не явился на зимние сборы московского клуба в назначенные сроки и подключился к команде лишь 26 января. Контракт Бителло с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.

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