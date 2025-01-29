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Тренер «СКА-Хабаровск» прокомментировал победу в контрольном матче с семью голами

Тренер «СКА-Хабаровск» прокомментировал победу в контрольном матче с семью голами
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Тренер «СКА-Хабаровск» Юрий Шпирюк дал комментарий по итогам товарищеского матча с сербским «Вождовацем», который завершился победой армейцев со счётом 4:3.

«Очень игра понравилась. Мы сейчас хоть и под большой нагрузкой, но уже ребята выполняют установку, стараются. Самое главное, что есть желание в каждом эпизоде, в каждом игровом моменте быть лучше и побеждать. Понравилось сегодня, что и в первом тайме, и во втором — и скамейка, и все друг друга поддерживали, вот к этому мы идём. То, что забиваем, что начали забивать — поэтому мы и работаем, к этому идём», — сказал Шпирюк в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале «СКА-Хабаровск».

28 января «СКА-Хабаровск» обыграл в контрольной игре на межсезонных сборах сербский «Вождовац» (4:3) с победным голом на 90-й минуте. Забитыми мячами в составе красно-синих отметились Роман Емельянов, Рамазан Гаджимурадов, Александр Максименко и Давид Болатаев.

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