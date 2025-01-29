Анчелотти отреагировал на слова Мбаппе о завершении адаптации француза в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об адаптации французского звёздного форварда команды Килиана Мбаппе.

«Адаптация Мбаппе? Килиан чувствует себя отлично. Сначала ему нужно было адаптироваться, но теперь он полностью освоился, и мы наслаждаемся его игрой… В команде наблюдается прогресс. Индивидуальность таких игроков как Мбаппе, Родриго, Беллингема и Винисиуса нам очень помогают. Это внушает оптимизм», — приводит слова Анчелотти издание AS.

Напомним, ранее Мбаппе заявил, что полностью адаптировался к игре «Реала». В текущем сезоне 26-летний француз принял участие в 31 матче во всех турнирах. За это время футболист забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

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