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Милан Гаич отреагировал на снятие с ЦСКА трансферного бана

Милан Гаич отреагировал на снятие с ЦСКА трансферного бана
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Защитник ЦСКА Милан Гаич ответил на вопрос о возможности усиления состава армейцев в зимнее трансферное окно 2025 года.

«Надеюсь на это, как клуб и болельщики. Слава богу, что это быстро решилось. Осталось достаточно времени, чтобы подписать кого‑то. Это вопрос к клубу. Надеюсь, что новичок в скором времени будет», — сказал Гаич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее официальный телеграм-канал ЦСКА объявил о снятии с красно-синих трансферного бана после того, как чилийский экс-полузащитник клуба Виктор Давила одним из платежей по выкупу своего контракта погасил задолженность армейцев перед нидерландским «Херенвеном».

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