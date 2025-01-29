Луис Энрике прокомментировал конкуренцию в «ПСЖ» после трансфера Кварацхелии

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о высокой конкуренции в команде после трансфера грузинского вингера Хвичи Кварацхелии.

«Мы хотим, чтобы наша команда шаг за шагом продвигалась вперёд. Мы хотим иметь больше возможностей и ресурсов. Конкуренция необходима для здоровой команды, потому что «ПСЖ» может играть ещё лучше. У меня есть поддержка спортивного руководства клуба, персонала и команды. С прошлого года целью было создать лучшую команду», — приводит слова Энрике пресс-служба парижан.

Напомним, «ПСЖ» сыграет с немецким «Штутгартом» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится сегодня, 29 января в 23:00 мск.

Материалы по теме Стало известно отношение Баркола к конкуренции с новичком Кварацхелией в «ПСЖ»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: