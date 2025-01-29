Бителло близок к уходу из «Динамо», «Анжи» вернулся в большой футбол. Главное к утру

Бразильские СМИ сообщили о согласовании трансфера полузащитника Бителло из московского «Динамо» в «Ботафого», махачкалинский «Анжи» объявил о возвращении в большой футбол, нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский вошли в первый состав символической сборной «Тампа-Бэй Лайтнинг» за первую четверть XXI века. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».