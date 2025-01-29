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29 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, КХЛ, НБА, NCAA

Бителло близок к уходу из «Динамо», «Анжи» вернулся в большой футбол. Главное к утру
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Бразильские СМИ сообщили о согласовании трансфера полузащитника Бителло из московского «Динамо» в «Ботафого», махачкалинский «Анжи» объявил о возвращении в большой футбол, нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский вошли в первый состав символической сборной «Тампа-Бэй Лайтнинг» за первую четверть XXI века. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Динамо» и «Ботафого» достигли соглашения о трансфере Бителло за € 18 млн — Globo Esporte.
  2. Махачкалинский «Анжи» объявил о возвращении в большой футбол.
  3. Андрей Василевский и Никита Кучеров включены в символическую сборную «Тампа‑Бэй» XXI века.
  4. Relevo: Месси не спешит продлевать контракт с «Интер Майами», игрок скучает по Барселоне.
  5. «Ривет Плейт» не устраивает предложение «Спартака» на € 12 млн за Солари — LPM.
  6. Дубль Андрея Свечникова в ворота Игоря Шестёркина принёс «Каролине» победу над «Рейнджерс».
  7. «Вашингтон» в гостях обыграл «Калгари». Овечкин очков не набрал.
  8. «Тампа» дома уступила аутсайдеру Востока «Чикаго». Кучеров отдал голевую передачу.
  9. Евгений Малкин помещён в список травмированных «Питтсбурга».
  10. Первый хет-трик Демидова в КХЛ принёс СКА победу в домашнем матче с «Витязем».
  11. «Трактор» отыгрался с 0:3, но уступил «Куньлуню» в овертайме.
  12. 14 очков и шесть ассистов Егора Дёмина помогли BYU выиграть в овертайме домашний матч NCAA.
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