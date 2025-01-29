Бителло близок к уходу из «Динамо», «Анжи» вернулся в большой футбол. Главное к утру
Бразильские СМИ сообщили о согласовании трансфера полузащитника Бителло из московского «Динамо» в «Ботафого», махачкалинский «Анжи» объявил о возвращении в большой футбол, нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский вошли в первый состав символической сборной «Тампа-Бэй Лайтнинг» за первую четверть XXI века. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Динамо» и «Ботафого» достигли соглашения о трансфере Бителло за € 18 млн — Globo Esporte.
- Махачкалинский «Анжи» объявил о возвращении в большой футбол.
- Андрей Василевский и Никита Кучеров включены в символическую сборную «Тампа‑Бэй» XXI века.
- Relevo: Месси не спешит продлевать контракт с «Интер Майами», игрок скучает по Барселоне.
- «Ривет Плейт» не устраивает предложение «Спартака» на € 12 млн за Солари — LPM.
- Дубль Андрея Свечникова в ворота Игоря Шестёркина принёс «Каролине» победу над «Рейнджерс».
- «Вашингтон» в гостях обыграл «Калгари». Овечкин очков не набрал.
- «Тампа» дома уступила аутсайдеру Востока «Чикаго». Кучеров отдал голевую передачу.
- Евгений Малкин помещён в список травмированных «Питтсбурга».
- Первый хет-трик Демидова в КХЛ принёс СКА победу в домашнем матче с «Витязем».
- «Трактор» отыгрался с 0:3, но уступил «Куньлуню» в овертайме.
- 14 очков и шесть ассистов Егора Дёмина помогли BYU выиграть в овертайме домашний матч NCAA.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии