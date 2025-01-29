Генич отреагировал на результативность Александра Соболева в товарищеских матчах «Зенита»

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в товарищеских матчах во время зимней паузы.

«Это ни о чём не говорит. Соболев и до этого забивал в товарищеских матчах в соревновательный период. Идёт подготовка к весенней части сезона, если Соболев продолжит так забивать в зимнюю паузу, это не гарантирует автоматически ему места в стартовом составе «Зенита» весной.

Единственное, что может сложиться, — это тяжёлая травма Славы Караваева. Если раньше это была российская позиция, то сейчас травма обязывает клуб либо искать российского защитника, либо использовать там Мантуана или Эраковича. Это повлечёт использование россиянина впереди. Это может быть как Мостовой, так Глушенков или Соболев. «Зениту» есть над чем подумать. А то, что Соболев работает и должен забивать на сборах, в этом сомнений не было и это совершенно не удивляет. Он делает то, что должен», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, нападающий «Зенита» Соболев отличился за сине-бело-голубых во втором товарищеском матче подряд. Александр забил по голу в играх с московским «Динамо» (1:3) и сборной Иордании (1:0).

Всего в нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 официальных матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Все результативные действия 27-летнего форварда пришлись на матчи Кубка России.

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