Президент «Сьона» сделал заявление на фоне новостей о критике Антона Миранчука в клубе

Президент «Сьона» Кристиан Константин опроверг новости о недовольстве главного тренера команды Дидье Толо игрой российского атакующего полузащитника Антона Миранчука. Напомним, ранее сообщалось, что наставник считает игру Антона недостаточно хорошей для него.

«Нет, я не делал никаких заявлений (ранее). И тренер на самом деле не говорил плохо об Антоне. Ситуация следующая: вчера он не вышел на поле, потому что мы не хотели рисковать, так как после травмы он заболел гриппом… Антон не испытывает дискомфорт из-за этого. Теперь он сможет выходить на поле в стартовом составе, а тренер будет строить атаку команды вокруг него. Я верю, что весной у Миранчука всё будет хорошо», — приводит слова Константина Sport24.

Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским клубом осенью 2024 года, перейдя на правах свободного агента. Ранее игрок выступал за московский «Локомотив», который является его родным клубом. В текущем сезоне в швейцарской Суперлиге Миранчук провёл девять матчей, однако не сумел отметиться результативными действиями.

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