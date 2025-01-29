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Генич объяснил уходы из «Спартака» Селихова, Тавареша и Жозе

Генич объяснил уходы из «Спартака» Селихова, Тавареша и Жозе
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Российский журналист и комментатор Константин Генич прокомментировал решение московского «Спартака» отпустить трёх футболистов первой команды в зимнее трансферное окно.

«Ходы по тем, кто покинул «Спартак», напрашивались. Может быть, кроме Селихова. Но здесь индивидуальный случай, можно только гадать, по каким причинам клуб расстался с ним именно сейчас. Может быть, были вопросы по дисциплине, либо это было решение самого Селихова. Они расстались благополучно: Селихов получил на счёт нужную сумму, а «Спартак» убрал немножко токсичного футболиста, который, может быть, где‑то поднывал

По Томашу Таварешу и Виллиану Жозе всё понятно: Томаш не мог оправиться от травмы, а Виллиан никак не может сбросить лишние килограммы», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, в зимнее трансферное окно «Спартак» расторг контракты с тремя игроками. Вратарь Александр Селихов покинул клуб по обоюдному согласию, хотя у него оставался год по контракту. Также красно-белые расстались с защитником Томашем Таварешем, который затем подписал контракт с португальским клубом АВС. Кроме того, «Спартак» расстался с бразильским нападающим Виллианом Жозе, который стал свободным агентом и присоединился к команде «Баия».

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