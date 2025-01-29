«Акрон» объявил состав на контрольный матч с китайским «Чэнду Жунчэн»

Сегодня, 29 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и китайский «Чэнду Жунчэн». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 10:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Акрона»: Григорьев, Бардыбахин, Витор, Пестряков, Соловьёв, Москвичёв, Галоян, Эсанов, Данилин, Хубулов, Грибов.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Чэнду Жунчэн» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на третьем месте, отстав от «Шанхай Порт» на 19 очков.