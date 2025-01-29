Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча «Астон Вилла» — «Селтик» в Лиге чемпионов

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». Встреча состоится сегодня, 29 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Селтик» — большой, известный клуб, ещё один победитель Лиги чемпионов. Как и мы, они надеются попасть в восьмёрку лучших. В этом сезоне мы добились фантастических результатов в Лиге чемпионов, и важно как следует насладиться этим. Я знаю, что это особенный матч, матч двух принципиальных соперников, поэтому важно получить удовольствие от этой игры», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» занимает девятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Селтик» находится на 18-й строчке, заработав 12 очков.