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Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча «Астон Вилла» — «Селтик» в Лиге чемпионов

Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча «Астон Вилла» — «Селтик» в Лиге чемпионов
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». Встреча состоится сегодня, 29 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Селтик» — большой, известный клуб, ещё один победитель Лиги чемпионов. Как и мы, они надеются попасть в восьмёрку лучших. В этом сезоне мы добились фантастических результатов в Лиге чемпионов, и важно как следует насладиться этим. Я знаю, что это особенный матч, матч двух принципиальных соперников, поэтому важно получить удовольствие от этой игры», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» занимает девятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Селтик» находится на 18-й строчке, заработав 12 очков.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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