Николай Калинский ответил, за счёт чего «Пари НН» будет улучшать результаты весной

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский высказался о результатах команды в текущем сезоне чемпионата России.

«У нас даже не первая часть сезона, а весь прошлый год был непростой. За счёт чего будем улучшать результаты? В первую очередь надо хорошо подготовиться к весенней части сезона, чтобы было как можно больше побед. В прошлом году их было очень мало, поэтому и весной с трудом удержались в РПЛ по итогам прошлого чемпионата, и летне-осеннюю часть нынешнего провели непросто. Надо из этой ситуации выходить. Надеюсь, зимние сборы помогут в этом», — приводит слова Калинского «Известия».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Николай Калинский провёл 16 матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на счету полузащитника две игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.