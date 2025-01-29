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Черышев заявил, что «Спартак» многое потеряет, если расстанется с Угальде

Черышев заявил, что «Спартак» многое потеряет, если расстанется с Угальде
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Известный российский специалист Дмитрий Черышев полагает, что «Спартак» допустит ошибку, если отпустит нападающего Манфреда Угальде. Черышев аргументировал это тем, что форвард наладил взаимодействие с партнёрами. Ранее сообщалось, что кандидатура Угальде была предложена лондонскому «Арсеналу».

«Угальде в последнее время является лидером «Спартака», он много забивает. Вспомните, как этот нападающий играл, когда только пришёл, и посмотрите, как он играет сейчас. У него появилось взаимопонимание с партнёрами, он наладил с ними взаимодействия. Конечно, «Спартак» многое потеряет, если расстанется с ним. Как минимум потому, что сменщику Угальде тоже понадобится время на адаптацию», — приводит слова Черышева «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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