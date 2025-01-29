Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Жироной»

Тренер «Арсенала» Артета высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Жироной»
Комментарии

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался об испанской «Жироне» в преддверии матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 29 января. Начало игры — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последние несколько лет мы были очень близки к большим титулам. Мы должны пройти в следующий этап. Я смотрел все матчи «Жироны» в Лиге чемпионов, мне нравится эта команда, нравится её тренер. Они не добились тех результатов, которых заслуживают», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 16 очков за семь матчей. «Жирона» располагается на 31-й строчке, заработав три очка.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Топ-события среды: «Манчестер Сити» — «Брюгге», Мария Тимофеева в теннисе и хоккей
Топ-события среды: «Манчестер Сити» — «Брюгге», Мария Тимофеева в теннисе и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android