Тренер «Арсенала» Артета высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Жироной»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался об испанской «Жироне» в преддверии матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 29 января. Начало игры — в 23:00 мск.

«В последние несколько лет мы были очень близки к большим титулам. Мы должны пройти в следующий этап. Я смотрел все матчи «Жироны» в Лиге чемпионов, мне нравится эта команда, нравится её тренер. Они не добились тех результатов, которых заслуживают», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 16 очков за семь матчей. «Жирона» располагается на 31-й строчке, заработав три очка.